Cyberpunk 2077 avrà una sola espansione ma CD Projekt lavora al futuro dell'IP

Nonostante abbia già confermato che Phantom Liberty sarà la prima ed unica espansione di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED manterrà fede alle proprie intenzione di espandere ulteriormente la sua IP nei prossimi anni.

Nel corso del recente incontro con gli azionisti per il Q2 dell'anno fiscale, CD Projekt ha dichiarato di avere in mente dei piani per arricchire ulteriormente l'IP di Cyberpunk 2077. I dettagli, tuttavia, rimangono ancora celati nel mistero.

"Siamo pienamente impegnati a sviluppare ulteriormente l'IP di Cyberpunk, quindi al di là di questa particolare espansione di Cyberpunk. Abbiamo dedicato tanto e tanto tempo alla nascita di questo franchise e vogliamo assolutamente continuare a costruire su ciò che è stato realizzato con nuove storie, nuove esperienze, nuovi contenuti, non solo in formato videoludico; ma per il momento mi fermo. Quindi, in termini di espansioni, arriverà solo un grande DLC, tuttavia ci saranno novità in futuro".

Lo studio polacco si è poi detto soddisfatto delle vendite del gioco in seguito alla pubblicazione dell'update next-gen di febbraio 2022, ed ha precisato i motivi tecnici per cui l'espansione Phantom Liberty non giungerà su piattaforme old gen: "L'obiettivo dell'espansione rende tecnologicamente impegnativo il lancio per le console di generazione precedente senza compromettere l'esperienza del giocatore".

CD Projekt ha dichiarato di essere parallelamente al lavoro su due giochi tripla A.