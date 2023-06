Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, nuovo video: CD Projekt racconta il DLC

Il video di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dall'Xbox Showcase ha svelato la data d'uscita e offerto una veloce infarinatura sulle novità ludiche, narrative e contenutistiche di questa corposa espansione. I ragazzi di CD Projekt RED tornano quindi in favore di telecamera per approfondire i temi trattati.

Nel nuovo filmato con il Commento degli Sviluppatori, il Narrative Director Igor Sarzyński e il Senior Communication Manager Paweł Burza di CDPR sviscerano tutti i dettagli che potremmo esserci persi del trailer ammirato durante lo scoppiettante Xbox Games Showcase tenutosi l'11 giugno insieme allo Starfield Direct.

La prima espansione maggiore di Cyberpunk 2077 ci farà reindossare i panni del mercenario cyberpotenziato V per intraprendere quella che CD Projekt stessa descrive come "una missione di vitale importanza e densa di intrighi per salvare il Presidente degli NUSA. Nel pericoloso distretto di Dogtown dovrai stringere alleanze in una rete di lealtà infrante e sinistre macchinazioni politiche. Hai ciò che serve per sopravvivere?".

I ragazzi di CD Projekt promettono di svelare presto ulteriori dettagli su questa ambiziosa espansione. Nel frattempo, vi ricordiamo che commercializzazione di CP2077 Phantom Liberty è prevista per il 26 settembre solo ed esclusivamente su piattaforme di ultima generazione, e quindi soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, al prezzo di 29,99 euro. Nel caso ve li foste persi, qui trovate i Requisiti di Sistema su PC di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.