Cyberpunk 2077: vi piace il giallo della cover? Ecco come replicarlo

Sono stati davvero in tanti gli utenti che nel corso delle ultime settimane hanno mostrato a CD Projekt RED un certo grado di apprezzamento nei confronti del giallo presente non solo sulla copertina ma anche su diverse immagini promozionali di Cyberpunk 2077.

A questo proposito, il team di sviluppo polacco ha deciso di accontentare i fan di tutto il mondo pubblicando su Twitter un post molto particolare e all'interno del quale è possibile trovare i dettagli per replicare in maniera più che fedele lo stesso identico giallo. Come potete leggere anche nel post che trovate in calce alla notizia, si tratta infatti del Pantone 3945C, simpaticamente definito il "Colore dell'anno 2020". Insomma, se siete appassionati di grafica o di disegno e volete dilettarvi con qualche creazione a tema Cyberpunk 2077, sappiate che è esattamente questo il codice da utilizzare per ottenere lo stesso giallo presente sulla copertina dell'atteso gioco di ruolo.

In attesa di scoprire come reagiranno gli utenti al post, vi ricordiamo che il preload di Cyberpunk 2077 è già disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S per tutti coloro i quali hanno effettuato il preorder della versione digitale, così da trovarsi pronti per il prossimo 10 dicembre 2020, giorno in cui si potrà iniziare a girovagare per Night City.