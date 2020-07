Cyberpunk 2077: nessun piano per portarlo su Xbox Game Pass

Probabilmente nessuno di voi s'aspettava di vedere un gioco tripla A terze parti di tale caratura, in sviluppo da quasi una decade, fin dal day-one in Xbox Game Pass, ma una dichiarazione ufficiale male non fa. Ne approfittiamo per ricordarvi che Cyberpunk 2077 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 novembre, successivamente arriverà anche su Google Stadia. Potrà essere giocato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X fin dal lancio grazie alle loro funzioni di retrocompatibilità, ma prima o poi arriverà anche un update grafico che verrà messo a disposizione gratis per tutti gli acquirenti del gioco su PS4 e Xbox One. Avete già visto l'ultimo video gameplay ci Cyberpunk 2077 in cui V sfodera la Katana?

It makes too much sense. Time-exclusives didn't do much for Xbox One. And why would it?

"We spent money so only people who buy our hardware can buy this game" is actually weird especially compared to "we spent money so you can get this game as part of the sub you already have." — talkin' bout Grubbsnax (@JeffGrubb) July 8, 2020

I don't know. Let's just use Cyberpunk as an example. MS pays to get it on GP day one, but it's still available on Stadia, PC, and PlayStation for $60. And Microsoft doesn't have to pay to replace the missed revenue from PS -- only Xbox. And maybe only for three months. — talkin' bout Grubbsnax (@JeffGrubb) July 9, 2020