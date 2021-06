Cyberpunk 2077: nonostante le polemiche, ha una delle fanbase più grandi del gaming

Dopo aver creato delle aspettative smisurate nei giocatori, Cyberpunk 2077 ha esordito alla fine dello scorso anno scatenando non poche polemiche. Il titolo Sci-Fi di CD Projekt RED è arrivato sul mercato afflitto da diverse problematiche tecniche, nel mentre tanti appassionati sono rimasti delusi da alcune mancanze contenutistiche del gioco.

Al netto di tutte le critiche che hanno sommerso CD Projekt durante questi mesi, sembra che le indiscusse qualità intrinseche di Cyberpunk 2077 siano riuscite a raccogliere attorno al titolo una delle fanbase più grandi di tutto il medium videoludico. Analizzando il traffico di internet, e quindi il numero di iscritti al subreddit del gioco, gli hashtag e i Google Trend, il portale di FandomSpot.com ha realizzato che l'ultima fatica della software house polacca ha attirato un numero maggiore di fan rispetto a franchise blasonati come Grand Theft Auto, Call of Duty e Fortnite.

Come potete evincere dando uno sguardo alla classifica che vi andiamo a riportare di seguito, Cyberpunk 2077 ha attualmente la sesta fanbase più grande dell'industria videoludica (compaiono anche franchise coinvolti in altri tipi di intrattenimento):

Minecraft

Pokemon

Animal Crossing

Dungeons and Dragons

Zelda

Cyberpunk 2077

Marvel Studios

Rick and Morty

The Last Airbender

Grand Theft Auto

Insomma, per quanto marchi come Minecraft, Dungeons & Dragons e Animal Crossing e The Legend of Zelda di Nintendo continuino ad occupare dei piani più alti, si tratta sicuramente di un dato confortante per gli sviluppatori di CD Projekt, che hanno già confermato di voler continuare a supportare Cyberpunk 2077 con l'arrivo dell'upgrade next-gen e i DLC. La compagnia ha intenzione di espandersi ulteriormente nei prossimi anni tramite nuove acquisizioni così da potersi dedicare allo sviluppo simultaneo di giochi ad alto budget.