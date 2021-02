Cyberpunk 2077: la polizia vi dà la caccia in moto grazie ad una mod

Uno degli aspetti più criticati di Cyberpunk 2077 è sicuramente il comportamento con cui la polizia dà la caccia a V a seguito dei crimini e delle infrazioni di varia natura commessi dal giocatore.

Una mod cerca di migliorare la situazione e dare più varietà al gameplay introducendo gli inseguimenti della polizia in moto. Stando al feedback dei giocatori che già hanno avuto occasione di testare il contenuto fanmade, sembra che gli ufficiali di Night City in sella alle proprie moto presentino un'IA sorprendentemente adeguata, e che siano persino in grado di sparare mentre sono alle calcagna di V.

"Questa mod abilita gli spawn della polizia sulle moto. Si attiverà automaticamente quando commettete crimini e diventate ricercati. L'IA è di gran lunga migliore della polizia a bordo delle auto, e rende gli inseguimenti molto più interessanti", recita la descrizione pubblicata dal modder jac3km4. Se siete interessati a provare il contenuto in prima persona vi rimandiamo alla sua pagina dedicata su Nexus Mod.

Recentemente un altro giocatore si è prodigato per pubblicare una gigantesca mod da ben 11GB per risolvere i problemi audio che affliggono il titolo di CD Projekt RED. Nel frattempo, Strauss Zelnick di Take-Two si è espresso sul problematico lancio di Cyberpunk 2077.