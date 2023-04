Cyberpunk 2077: polizia, civili e MaxTac si fanno Next Gen con la mod Immersive City

Nell'impaziente attesa della community per la revisione della polizia di Cyberpunk 2077, il modder Tduality prova ad anticipare il lavoro di CD Projekt lanciando Immersive City, un'espansione fan made che rende decisamente più interessanti, e pericolose, le sparatorie tra V, la polizia e gli agenti MaxTac.

La versione aggiornata della mod che rende più violenta la Night City di Cyberpunk 2077 punta a rendere più profonda, e quindi divertente, l'esperienza free roaming e ruolistica dell'avventura sci-fi rimuovendo molte delle limitazioni imposte da CDPR nelle interazioni con i civili e negli scontri tra V, la polizia e la temibile MaxTac.

Gli interventi ad ampio spettro compiuti da Tduality spaziano dalla possibilità di hackerare la polizia e i passanti al totale stravolgimento del sistema di looting per i civili, i poliziotti e gli agenti MaxTac. Viene inoltre aggiunto un sistema procedurale che gestisce in maniera più fedele le segnalazioni dei crimini, il numero di poliziotti che intervengono e la varietà di equipaggiamenti utilizzati: i criminali più incalliti che vorranno ottenere gli oggetti più rari e il maggior quantitativo di punti esperienza dovranno vedersela con schiere di poliziotti armati fino ai denti, con equipaggiamenti militari, droni e robot.

Non meno interessanti sono poi le modifiche apportate dallo sviluppatore amatoriale all'IA e al sistema di looting dei civili: ogni passante avrà un suo specifico 'livello di potere' che ne determinerà la pericolosità in combattimento, la reazione agli attacchi e gli oggetti lasciati cadere a terra una volta abbattuti. Potete scaricare gratuitamente Immersive City dalle pagine di NexusMods (trovate il link in calce alla notizia). Sapevate che a partire dal mese di giugno CD Projekt svelerà tanti dettagli su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty?