Cyberpunk 2077: la polizia di Night City si fa ancora più 'realistica' con la nuova mod

L'esempio lampante della redenzione e del successo di Cyberpunk 2077 è dato dall'Update 2.0, un aggiornamento che ha introdotto tantissime migliorie e risolto problemi come quello della polizia. L'ultima mod di Yorpie interviene proprio sul sistema deputato a gestire le forze di sicurezza di Night City.

Il programmatore indipendente ha infatti preso spunto dal lavoro svolto da CD Projekt per riformulare il sistema di polizia di Cyberpunk 2077 e, partendo dalle novità introdotte dall'Update 2.0, ha apportato ulteriori correttivi e aggiunto funzionalità inedite che contribuiscono a rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco vissuta dagli emuli di V e Johnny Silverhand.

L'espansione fan made "Law Enforcement Overhaul" di Yorpie integra diverse nuove tipologie di unità e veicoli della polizia, come i camion SWAT, gli agenti tecnologici di Netwatch, gli sceriffi di contea, i detective e i veicoli terrestri della spietata MaxTac. Sempre grazie a questa mod, le forze di polizia che entreranno in azione cambieranno in funzione del luogo in cui ci troveremo: nei quartieri più esclusivi dovremo vedercela contro agenti d'elite, mentre nei bassifondi e nell'immensa periferia di Night City avremo a che fare con sceriffi, agenti mal equipaggiati e poliziotti alla guida di veicoli antiquati o prossimi alla rottamazione.

La mod aumenta inoltre il tempo degli inseguimenti in auto e modifica dinamicamente il numero e i tempi di risposta dei poliziotti che intervengono in base al proprio Livello di Ricercato e alla gravità dei crimini commessi. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina di NexusMods dalla quale poter scaricare gratuitamente questa mod su PC. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty?