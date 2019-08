Cyberpunk 2077: Pondsmith credeva che Keanu Reeves non fosse alla portata di CD Projekt

L'annuncio della partecipazione di Keanu Reeves a Cyberpunk 2077 ha infiammato l'E3 2019, al punto che a più di due mesi di distanza siamo ancora qui a parlarne. L'autore del gioco di ruolo originale, Mike Pondsmith, durante la Gamescom ha svelato a PCGamesN alcuni interessanti retroscena sull'ingaggio dell'attore.

I ragazzi di CD Projekt RED hanno atteso un po' prima di rivelare a Pondsmith la sua identità: "Non mi hanno detto subito chi avevano ingaggiato. Si sono limitati a dire: 'Abbiamo un attore, non possiamo dirti chi è fino a quando non vieni a Varsavia', ha spiegato. Pondsmith si reca periodicamente negli studi della compagnia per fornire la sua supervisione. Mentre si preparava per il viaggio, ha discusso con sua moglie Lisa (che si occupa degli affari della loro compagnia, la R. Talsorian Games) della faccenda. Quest'ultima ha avanzato l'ipotesi Keanu Reeves, ma Mike ha subito scartato l'eventualità affermando "È molto al di sopra delle loro possibilità economiche".

I due, una volta giunti a Varsavia, hanno trovato degli sviluppatori di CD Projekt RED ansiosi di svelargli la notizia: "Dissero, prima di rivelartelo, vuoi provare ad indovinare?". A quel punto, la moglie ha detto: "È Keanu Reeves, vero?". I ragazzi, a quel punto, sono rimasti di stucco, dal momento che la loro sorpresa non aveva funzionato a dovere.

Dopo quell'evento, Mike e Lisa Pondsmith hanno avuto modo di assistere alla sessioni di motion capture di Keanu Reeves, rimanendo fortemente impressionati dalla sua performance, anche se l'autore ha sempre immaginato un John Silverhand molto somigliante a David Bowie.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020. In una data non ancora precisata arriverà anche su Google Stadia. Non prendete appuntamenti per il 30 agosto: verrà mostrato un gameplay di Cyberpunk 2077!