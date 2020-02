Cyberpunk 2077: la popstar Grimes spoilera la missione del suo personaggio Lizzy Wizzy

Nel corso di uno streaming tenutosi su Twitch insieme ai propri fan, la popstar Grimes ha ricordato la sua collaborazione con CD Projekt e mostrato il fianco agli spoiler su Cyberpunk 2077 rivelando i dettagli di una missione che la vedrà protagonista nei panni digitali della cantante Lizzy Wizzy.

"Ho interpretato e prestato la mia voce a Lizzy Wizzy, quel gioco sarà fott***te bello", esordisce la popstar su Twitch condividendo il suo entusiasmo per Cyberpunk 2077, per poi aggiungere che "voglio dire, non l'ho mai giocato di persona, ma l'ho visto giocare per più di un'ora".

A seguire trovate la trascrizione delle parole più "spoilerose" pronunciate da Grimes in merito alla missione, si presume non collegata alla campagna principale, che la vedrà protagonista: "Nel gioco interpreto una popstar che si è suicida su un palco ma che, dopo essere trasportata d'urgenza in una struttura per innestare i suoi ricordi in un cyborg, riesce a finre lo spettacolo come una sorta di automa. Davvero un grandioso momento di performance art".

L'insolita missione con Lizzy Wizzy sarà disponibile sin dal lancio di Cyberpunk 2077, previsto per il 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. I vertici di CD Projekt hanno confermato di recente che la versione nextgen di Cyberpunk 2077 sarà gratis su Xbox Series X per chi acquisterà il gioco su Xbox One.