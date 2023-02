Cyberpunk 2077 si fa 'portatile': il GDR sci-fi diventa un Gioco Verificato su Steam Deck

Mentre i choomba di Night City attendono l'enorme mod HD Reworked di Cyberpunk 2077, dai canali social di CD Projekt giunge una notizia che renderà certamente felici i possessori di Steam Deck: Cyberpunk 2077 è entrato ufficialmente nell'elenco dei Giochi Verificati per la console portatile di Valve.

L'ingresso del GDR sci-fi nel catalogo digitale dei videogiochi Verificati per Steam Deck è solo l'ultimo dei passaggi compiuti da CDPR per risollevare le sorti di Cyberpunk 2077 dopo i gravi problemi di lancio. In qualità di Gioco Verificato, CP2077 vanta quindi tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni, con profili grafici personalizzati e parametri specifici per un'esperienza ottimale su Steam Deck, il PC ibrido di Valve che gioca a fare la console.

Nel post condiviso sui social da CD Projekt, ad ogni modo, gli sviluppatori polacchi non forniscono ulteriori dettagli sugli interventi compiuti per far sì che Cyberpunk 2077 venga accolto nella lista dei Giochi Verificati su Deck.

Per la stessa azienda fondata e guidata da Gabe Newell, d'altronde, quello dei Giochi Verificati era e continua ad essere il punto focale della strategia delineata da Valve per il futuro di Steam Deck, almeno in questa fase. Nei mesi scorsi, i progettisti della compagnia americana non hanno fatto segreto di voler puntare sulla massima compatibilità dei giochi, piuttosto che lanciare sul mercato delle versioni mid-gen che rischierebbero di 'confondere il pubblico' con specifiche non più allineate all'attuale modello del Deck e che, proprio per questo, renderebbero superfluo ogni discorso sui giochi ottimizzati o verificati.