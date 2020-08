Cyberpunk 2077 porterà all'estremo il rapporto tra gli americani e le armi

In giro per la Nigh City di Cyberpunk 2077 sarà possibile accedere ad armi di ogni tipo senza particolari problemi e, a questo proposito, il team di sviluppo ha voluto fare in modo che questa scelta fosse giustificata da motivi di trama.

A svelarlo in una recente intervista ai microfoni della rivista ufficiale PlayStation inglese è stato Ben Andrews, Concept art coordinator del gioco, il quale ha affermato che c'è un certo parallelismo tra la cultura degli americani per le armi e quello che vedremo in Cyberpunk 2077, sebbene i cittadini di Night City porteranno all'esasperazione alcuni atteggiamenti.

Ecco di seguito le parole dello sviluppatore:

"Una delle caratteristiche alle quali abbiamo pensato per le armi in Cyberpunk è stata fare in modo che ci fosse un culto palese nei loro confronti. È molto diverso rispetto a quanto siamo abituati a vedere nel mondo reale, anche se somiglia per certi versi ad una versione estremizzata e folle della cultura americana."

"Ognuno ha la propria arma poiché la violenza è portata agli estremi. Le possibilità di subire un'aggressione quando si esce di casa sono elevate e chiunque potrebbe fare irruzione in un appartamento nel corso del fine settimana. Per queste motivazioni, ogni personaggio è sempre armato."

Insomma, sembra proprio che non sarà difficile riuscire a procurarsi un'arma a Night City e potrebbe bastare mettere KO un qualsiasi NPC per sottrargli una pistola. Pare inoltre che, un po' come i cellulari usa e getta, troveremo presso alcuni mercanti delle armi a basso costo che diventano inutilizzabili una volta scaricato l'intero caricatore.

Vi ricordiamo che proprio sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato alle armi di Cyberpunk 2077 nel quale vi diamo qualche informazione aggiuntiva sui produttori di armi e su alcuni degli strumenti di morte presenti nel gioco.

