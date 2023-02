Cyberpunk 2077, ora è possibile sedersi davvero dovunque grazie a questa mod

Non bastasse la curiosa mod gastronomica di Cyberpunk 2077 ad allietare le giornate dei giocatori, il titolo di CD Projekt RED ha ricevuto una nuova espansione non ufficiale che vi permetterà di sbizzarire la fantasia e... sedervi dovunque.

Il pacchetto, realizzato dall'utente keanuWheeze e pubblicato come da consuetudine su Nexus Mods, è disponibile per il download su PC con l'obiettivo di ampliare notevolmente il vostro ventaglio di scelte in fatto di sedute. Che si tratti di panchine o della prima sedia che vi troverete davanti, questa mod vi permetterà di sedervi laddove non vi era inizialmente consentito e avere a disposizione nuove opzioni per le vostre istantanee da condividere con gli amici.

Per scaricare questo inusuale pacchetto, vi bastera fare click sul link di seguito:

Inutile dire, però, che il vero chiodo fisso della community in questo momento è l'espansione Phantom Liberty, che ha ripreso a essere oggetto di discussione all'interno dei forum nelle ultime ore. Stando a quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, sembra che il celebre titolo action di CD Projekt abbia ricevuto diversi 'aggiornamenti silenziosi' su PC nelle ultime quarantotto ore, un presagio - secondo alcuni - del possibile lancio imminente del DLC.

Al momento non abbiamo alcuna conferma ufficiale da parte agli sviluppatori, motivo per cui vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze.