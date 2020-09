Cyberpunk 2077, niente più posticipi: ancora rassicurazioni da CD Projekt

Con oltre 100 milioni di euro spesi per lo sviluppo di Cyberpunk 2077, il team di CD Projekt RED è pronto a offrire ai giocatori la versione definitiva delle architetture di Night City.

Dopo una lunga attesa per la presentazione della data di lancio, l'ambizioso GDR è stato purtroppo protagonista di diversi posticipi. Ora, l'esordio di Cyberpunk 2077 è ad ogni modo piuttosto vicino e non sembra in alcun modo destinato ad essere nuovamente rimandato. A offrire ulteriori rassicurazioni in tal senso è Piotr Nielubowicz, responsabile finanziario della software house polacca.

In occasione della presentazione dei risultati conseguiti da CD Projekt RED nell'ultima finestra fiscale, il dirigente ha pubblicato un breve video riassunto dei principali traguardi raggiunti dal team. Nielubowicz ha confermato che gli sviluppatori continueranno ad operare in regime di smart-working "almeno fino alla fine di dicembre", con le conseguenti sfide che questo approccio determina per l'avanzamento dei progetti. Nonostante ciò, è stata riconfermata la data di uscita del 19 novembre, con la promessa che quando saranno pubblicati i prossimi risultati finanziari, Cyberpunk 2077 sarà ormai stato pubblicato.



Contestualmente, il CFO di CD Projekt ha inoltre ricordato la firma dell'accordo tra la software house e Netflix, che porterà alla pubblicazione della serie Cyperpunk: Edgerunners, intrigante progetto che amplia la rassegna di anime legati a videogiochi in arrivo nel prossimo futuro.