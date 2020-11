Cyberpunk 2077: poteva mai mancare la parodia a luci rosse in VR?

L'attesa spasmodica per il lancio di Cyberpunk 2077 ha trasformato il kolossal sci-fi di CD Projekt in vero e proprio fenomeno mediatico. Il nuovo progetto degli autori di The Witcher ha ispirato l'immancabile parodia a luci rosse di una casa di produzione di contenuti per adulti.

Specializzata nella realizzazione di filmati in Realtà Virtuale, la società che ha dato vita al progetto di Cyberpunk XXX Parody ha attirato le attenzioni e la curiosità di diversi fan del GDR sci-fi e persino del produttore di CD Projekt RED Rafal Jaki.

L'esponente della software house polacca ha segnalato in maniera scherzosa il film VR a luci rosse dedicato a CP2077 e fatto proprio l'aforisma dello scrittore britannico Charles Caleb Colton secondo il quale "l'imitazione è la più sincera delle adulazioni".

I contenuti maturi e i temi adulti di Cyberpunk 2077, d'altronde, sono emersi nei mesi scorsi anche dal rating PEGI 18 e hanno rappresentato un importante fattore della comunicazione di CD Projekt, basti pensare al lavoro svolto sulle relazioni sentimentali di Cyberpunk 2077 e sulla "libertà creativa" concessa agli utenti nel personalizzare anche le parti intime del proprio personaggio.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro riassunto di Cyberpunk 2077 prima della recensione, con tanti spunti di riflessione su ambientazione, gameplay, elementi ruolistici e narrazione.