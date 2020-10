Cyberpunk 2077 potrà competere per il miglior gioco dell'anno ai Game Awards oppure no?

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre e un dubbio sta attanagliando la community già da qualche mese, tornando alla ribalta in queste ore su social e forum. Il gioco di CD Projekt RED può competere per il miglior gioco dell'anno ai Game Awards 2020 oppure no?

Lo scorso anno Geoff Keighley aveva fissato come termine ultimo per l'uscita il 15 novembre, tutti i giochi usciti dopo questa data non sono stati presi in considerazione per una nomination ai Game Awards 2019. Cyberpunk 2077 uscirà come detto il 19 novembre dunque quattro giorni dopo l'ultima data utile, tuttavia non è detto che questa venga mantenuta inalterata, dunque non tutto è perduto.

Lo stesso Geoff e i social media manager dei profili social di Cyberpunk 2077 hanno dichiarato che ancora non è stata stabilito il termine ultimo e non è escluso, ipotizziamo, che possa cambiare rispetto al 2019, considerando anche la difficile situazione internazionale dovuta all'emergenza Coronavirus, anche l'imminente lancio di PS5 e Xbox Series X potrebbe incidere sulla scelta della data finale.

Tutto dipenderà quindi dall'organizzazione dell'evento, i Game Awards 2020 sono in programma il 10 dicembre, Geoff e il suo staff non hanno aggiornato le FAQ sul sito ufficiale e come detto il termine ultimo è ancora quello del 15 novembre 2019 valido ovviamente per la scorsa edizione.



Secondo voi Cyberpunk 2077 potrà partecipare all'elezione del Game of the Year ai Game Awards di dicembre oppure no? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.