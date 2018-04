Cyberpunk 2077 potrebbe uscire prima del previsto?

Secondo quanto riferito dall'analista polacco Strefain Westorow il lancio di Cyberpunk 2077 potrebbe non essere troppo lontano, deduzione effettuata analizzando la situazione finanziara di CD Projekt RED.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, i vertici dello studio polacco hanno annunciato l'intenzione di non pagare i dividendi per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2019 con l'obiettivo di utilizzare quel denaro per la campagna promozionale di Cyberpunk 2077.

Strefain Westorow fa sapere che grazie al successo di The Witcher 3 Wild Hunt la compagnia ha generato profitti decisamente alti su base annuale, toccando i 200 milioni di dollari nel solo 2017. Grazie a questo CD Projekt ha potuto lavorare tranquillamente sul progetto continuando a generare introiti e diventando di fatto l'unico sviluppatore di videogiochi quotato alla Borsa di Varsavia.

Lo scorso anno il gruppo ha pagato dividendi per circa 24 milioni di euro, cifra che i manager intendono quest'anno risparmiare per poterla investire nel reveal e nelle campagna marketing di Cyberpunk 2077, con l'obiettivo di generare sin da subito ottimi profitti con il gioco non appena sarà disponibile.

Da tempo si mormora di una possibile apparizione di Cyberpunk 2077 all'E3 di giugno e voci vorrebbero CD Projekt accordatasi con Microsoft per la promozione del gioco mentre altri rumor parlano di un progetto molto vicino al brand PlayStation. Al momento però siamo nel campo delle pure speculazioni, l'unica certezza è che CD Projekt RED partirerà alla fiera di Los Angeles. Numerosi rumor sembrano inoltre indicare l'uscita del gioco anche su PlayStation 5 e sulla nuova Xbox...