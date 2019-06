In Cyberpunk 2077 potremo nuotare, non ci saranno invece macchine volanti

Mentre l'hype per Cyberpunk 2077 cresce a livelli smisurati, continuano ad arrivare dettagli e piccole anticipazioni su quello che in molti scommettono sia il nuovo capolavoro di CD Projekt RED. Essendo un gioco dal taglio molto futuristico, una delle cose a cui tutti hanno subito pensato è "Macchine volanti".

Purtroppo però non è questo il caso. È vero, ci saranno diverse auto e moto che si potranno guidare, ma non potremo utilizzare velivoli, se non per sequenze scriptate e cutscenes. "Ci sono veicoli volanti che fanno parte degli elementi della storia, e quindi ci saranno momenti in cui V si troverà in uno di essi, ma riguardano la storia, e non il gameplay", ha detto il lead quest designer Pawel Sasko, che però non ha voluto sbottonarsi molto: "Dovrei svelarvi parte della storia e non voglio, ma ci sono momenti in cui ti trovi all'interno di un velivolo e voli su tutta la città, ma non puoi guidarlo in prima persona".

Un altro mezzo di trasporto presente e che non potremo guidare sono la barche, anch'esse presenti per via di alcuni elementi legati alla storia. Potremo però nuotare, come conferma lo stesso Sasko: "Le barche sono sicuramente una parte importante del gioco, ma non potrai guidare neanche loro. Puoi nuotare, ma non vorrei davvero svelare nulla. Abbiamo alcune quest in The Witcher che erano incentrate sull'acqua, e anche qui è presente qualcosa del genere".

Dunque volare no, ma nuotare sì. Che ne pensate di queste nuove informazioni su Cyberpunk 2077?

Intanto, per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.