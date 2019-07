Cyberpunk 2077: potrete rendere il gioco più difficile disattivando l'interfaccia

Sembra proprio che Cyberpunk 2077 potrà dare del filo da torcere anche ai giocatori più abili grazie ad un ampio margine di personalizzazione della difficoltà.

Proprio come visto in The Witcher 3, Cyberpunk 2077 implementerà diversi livelli di difficoltà e alcuni di questi offriranno al giocatore un livello di sfida particolarmente elevato. Nelle ultime ore, infatti, il team di sviluppo polacco ha diffuso nuovi dettagli riguardanti la modalità Hardcore, quella più difficile tra quelle selezionabili per l'avventura. Giocando a livello di difficoltà Hardcore non dovrete solo affrontare dei nemici più coriacei, ma dovrete giocare l'intera avventura senza interfaccia utente, il che la renderà ancor più difficile.

Gli sviluppatori hanno inoltre specificato che l'interfaccia potrà essere disabilitata in qualsiasi momento e a qualsiasi difficoltà sia per catturare screenshot che per rendere l'esperienza più immersiva. Sappiate però che selezionando il livello Hardcore tale opzione non sarà disponibile.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020 nelle versioni PS4, Xbox One e PC.

