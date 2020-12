Cyberpunk 2077, preload disponibile su Xbox One e Series X: Night City in arrivo!

Dopo un percorso alquanto lungo e saltuariamente anche accidentato, il team di CD Projekt RED si prepara a proporre al pubblico la sua nuova e attesissima produzione.

Dopo aver ufficialmente comunicato gli orari di sblocco di Cyberpunk 2077 in occasione dell'ormai piuttosto imminente Day One, la software house polacca è pronta ad accogliere i giocatori tra le luci al neon di Night City. In particolare, i giocatori attivi su console di casa Microsoft possono ora procedere con il preload del GDR, a patto che abbiano provveduto a preordinare il gioco. La procedura è disponibile sia per coloro che si sono assicurati il titolo in edizione digitale sia per coloro che hanno optato per l'edizione retail. Questi ultimi, in particolare, possono approfittare di una nuova funzionalità di Xbox App, che consente di procedere con l'operazione anche per giochi ancora non acquistati. Dall'applicazione, sarà sufficiente selezionare l'opzione "Scarica su console".



Al momento, non sono invece state ancora rese disponibili informazioni su di una eventuale Day One Patch di Cyberpunk 2077. In attesa di saperne eventualmente di più, vi ricordiamo che l'appuntamento con la produzione CD Projekt RED è fissato per giovedì 10 dicembre. Nella nottata tra 10 e 11 dicembre saranno inoltre trasmessi i The Game Awards 2020: per festeggiare questo doppio appuntamento, vi aspettiamo in una ricca maratona Everyeye su Twitch!