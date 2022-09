Cyberpunk 2077 si prende la rivincita, CD Projekt festeggia: 'è fantastico essere tornati'

Trainato dal grande successo riscosso da Cyberpuk: Edgerunners su Netflix, ad oggi Cyberpunk 2077 vede impegnati un milione di giocatori al giorno, in un vero e proprio riscatto rispetto al momento del debutto del gioco.

Le forti polemiche e critiche che avevano spinto CD Projekt RED ad inaugurare un'inedita politica di rimborso del gioco, temporaneamente rimosso anche da PlayStation Store, sembrano ora un lontano ricordo. In seguito ad un intenso programma di supporto post lancio, scandito da patch, update e interventi correttivi, l'ambizioso GDR è tornato pian piano a conquistarsi l'apprezzamento del pubblico, che ha deciso di dare nuova fiducia al team di sviluppo polacco. Un percorso che di recente è culminato con il superamento da parte di Cyberpunk 2077 dei record di The Witcher 3 su Steam.



Una circostanza che ha spinto molti autori di CD Projekt RED a tirare finalmente un sospiro di sollievo e a guardare con ottimismo al futuro. Tra questi, troviamo Pawel Sasko, veterano del team e Quest Director di Cyberpunk 2077. Nel corso di una live sul proprio canale Twitch, lo sviluppatore si è mostrato visibilmente commosso ed emozionato dalla ritrovata fiducia del pubblico nel progetto. Nel rievocare il momento del lancio, Sasko ha offerto un retroscena sull'impatto emotivo avuto dall'evento su professionisti che hanno dedicato a Cyberpunk 2077 tra i 5 e gli 8 anni della propria vita. "È assolutamente grandioso essere tornati!", ha concluso Sasko nel suo intervento, che potete visionare in calce a questa news.