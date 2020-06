Cyberpunk 2077: prenotalo su Amazon e ricevi la custodia Steelbook in esclusiva

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi dell'anno, a chiunque voglia prenotare il nuovo titolo di CD Projekt RED consigliamo di tenere in considerazione l'offerta di Amazon sulla Day One Edition con custodia Steelbook, non disponibile presso altri rivenditori.

Cyberpunk 2077 D1 Edition Steelbook Day One Limited Edition include una custodia in metallo (esclusiva Amazon.it), compendio sull'ambientazione e sulla storia del mondo di gioco, cartoline di Night City, mappa di Night City e un set di adesivi. In aggiunta sono presenti anche contenuti digitali come la colonna sonora, artbook con una selezione di bozzetti, manuale di Cyberpunk 2020, sfondi per desktop, smartphone e tablet. Ecco il link per il preordine:

Preordinando su Amazon avrete la certezza di ricevere il gioco al lancio, fissato per il 17 settembre 2020, inoltre avrete la sicurezza del prezzo bloccato anche se questo dovesse aumentare prima del lancio. Come sempre ricordiamo che le scorte sono limitate e trattandosi di una edizione esclusiva a tiratura limitata vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati perchè una volta sold-out questa limited edition potrebbe non essere più ristampata in futuro.