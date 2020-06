Cyberpunk 2077, preordine su GOG: inclusi The Witcher 3 e altri giochi della serie

In seguito al recente posticipo della data di uscita, Cyberpunk 2077 resta atteso per il prossimo 19 novembre. Nonostante all'appuntamento manchino diversi mesi, il gruppo CD Projekt RED è già pronto a proporre un'interessante offerta.

Dalle pagine della piattaforma GOG.com, dedicata alla community videoludica attiva su PC, giunge infatti l'annuncio di un'iniziativa parecchio interessante. Il team polacco ha infatti assemblato la "Ultimate RED Collection", un bundle che propone al suo interno ben 5 giochi, il tutto al prezzo di 87,77 euro. La promozione include al suo interno:

Preordine di Cyberpunk 2077 , in arrivo il 19 novembre;

, in arrivo il 19 novembre; The Witcher 3: Wild Hunt , nella sua Game of the Year Edition;

, nella sua Game of the Year Edition; Thronebreaker: The Witcher Tales ;

; The Witcher 2: Assassins of Kings , nella sua Enchanced Edition;

, nella sua Enchanced Edition; The Witcher , in versione Enhanced Edition;

, in versione Enhanced Edition; The Witcher Adventure Game;

Una proposta sicuramente ricca e interessante, che potrebbe rivelarsi un'interessante opzione per ingannare il tempo che separa il pubblico dall'esordio denl nuovo RPG a tinte cyberpunk. L'immaginario creato da, lo ricordiamo, sembra inoltre in punto di espandersi, grazie allo sviluppo di The Witcher 4. In chiusura, segnaliamo che nel corso della giornata odierna, Everyeye seguirà in diretta Twitche l'evento Night City Wire , nuovo appuntamento digitale interamente dedicato alla presentazione delle caratteristiche di Cyberpunk 2077.