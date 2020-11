Cyberpunk 2077: presentato un nuovo brano della colonna sonora, Black Dog

Non abbiamo ancora avuto modo di mettere le mani sull'avventura completa di Cyberpunk 2077, ma una cosa è certa: trascorreremo molto, moltissimo tempo tra le strade di Night City, per questo CD Projekt RED sta curando in maniera maniacale la colonna sonora che ci accompagnerà nel nostro viaggio, selezionando artisti come Grimes e Run The Jewels.

In queste settimane che ci separano dal lancio del gioco, che ricordiamo essere stato rinviato per l'ennesima volta, gli sviluppatori polacchi ci stanno svelando alcuni dei brani che compongono una soundtrack pervasa da sonorità elettroniche, punk, metal, rock e hip-hop. Dopo No Save Point dei Run the Jewels, che include una citazione al vero Keanu Reeves, è arrivato il momento di ascoltare Black Dog dei Samurai, ossia la leggendaria chrome rock band di cui faceva parte l'altrettanto leggendario Johnny Silverhand. La band ricopre un ruolo importante nella lore di Cyberpunk 2077, ma nella realtà sono i componenti della punk band svedese Refused a celarsi dietro il suo nome.

La musica di Ghost Dog è stata composta da Mattias Bärjed, David Sandström, Kristofer Steen e P.T. Adamczyk, mentre i testi sono curati da Dennis Lyxzén. Potete ascoltarla in cima a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti! Cyberpunk 2077 verrà lanciato il 10 dicembre su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Dallo stesso giorno potrà essere giocato su PS5 e Xbox Series X in retrocompatibilità, l'aggiornamento next-gen arriverà l'anno prossimo. Il prossimo Night City Wire di Cyberpunk 2077, è invece fissato per il 19 novembre e sarà dedicato al Johnny Silverhand di Keanu Reeves.