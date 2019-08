Cyberpunk 2077 sarà presente al Tokyo Game Show di settembre

Spike Chunsoft ha annunciato che porterà Cyberpunk 2077 al Tokyo Game Show di settembre. Il gioco di CD Projekt RED avrà uno stand dedicato con una riproduzione della moto del protagonista e monitor che proietteranno trailer e gameplay.

Il publisher ha anche annunciato che durante il TGS mostrerà una sessione di gameplay live con la versione giapponese di Cyberpunk 2077, interamente localizzata per quanto riguarda audio e testi. Il Tokyo Game Show 2019 si terrà dal 12 al 15 settembre ma non dovremmo attendere così tanto per nuovi dettagli sul gioco, lo studio polacco ha infatti organizzato uno streaming per la prossima settimana.

Il gameplay di Cyberpunk 2077 verrà mostrato al pubblico il 30 agosto nel corso di una speciale trasmissione in onda alle 20:00 (ora italiana), durante lo showcase CD Projekt mostrerà 15 minuti di gameplay inedito e successivamente gli sviluppatori risponderanno alle domande della community e sveleranno preziose informazioni su quanto trasmesso.

Il gioco è presente anche alla Gamescom 2019 con una sequenza mostrata a porte chiuse solamente alla stampa specializzata, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.