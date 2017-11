Cyberpunk 2077 presenterà veicoli e robot futuristici "incredibilmente complessi"

prosegue i suoi lavori su, titolo che dal momento del suo annuncio è rimasto misteriosamente celato e lontano dai palcoscenici pubblici.

Grazie ad un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dalla casa polacca, apprendiamo oggi nuovi dettagli su ciò che potremo aspettarci dal nuovo titolo degli autori di The Witcher.

Sappiamo che Cyberpunk 2077 sarà un titolo open world, ragion per cui la facilità di movimento all'interno della mappa di gioco risulterà parecchio importante. A quanto pare, i giocatori potranno spostarsi da un punto all'altro scegliendo tra una vasta serie di futuristici mezzi di trasporto a sua disposizione. La software house, infatti, è in cerca di qualcuno profondamente preparato nel campo del design e dell'ingegneria che sia in grado di realizzare "veicoli incredibilmente complessi", compresi aerei, moto, robot, e altri macchinari robotici che appariranno "nelle strade di Night City".

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One, la data di lancio del gioco ci è ancora sconosciuta. CD Projekt ha recentemente discusso dello stato dei lavori sul gioco, affermando che l'engine è ora finalmente ultimato e funzionante.