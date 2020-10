Cyberpunk 2077: vi presentiamo il doppiaggio italiano in un video esclusivo!

Mentre si avvicina a passo rapido il momento del debutto di Cyberpunk 2077 sul mercato videoludico internazionale, la Redazione di Everyeye vi propone un ricco contenuto esclusivo!

Come promesso, abbiamo infatti il piacere di proporvi una clip video (non inedita nei contenuti) volta a presentare il doppiaggio italiano dell'ambizioso GDR firmato da CD Projekt RED. La software house polacca ha infatti scelto di supportare, tra le molteplici opzioni linguistiche, anche l'idioma nostrano. Se siete dunque curiosi di scoprire cosa attendervi dalla declinazione in lingua italica delle luci al neon dei vicoli di Night City, non vi resta che dedicarvi alla visione del video, che vede protagonista V e Judy... non diciamo altro per non rovinarvi la sorpresa!



Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye. Che cosa ve ne pare del lavoro svolto sul doppiaggio di Cyberpunk 2077?

Cogliamo l'occasione per ricordare che tra i doppiatori ingaggiati dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt figurano nomi decisamente importanti. Basti ricordare che Luca Ward sarà la voce di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077. Nel gioco, il celebre attore vestirà i panni di Johnny Silverhand, carismatica rockstar rivoluzionaria, frontman della band dei Samurai. Atteso sul mercato videoludico a partire dal prossimo 19 novembre, è da poco stata ufficializzata la notizia che Cyberpunk 2077 è entrato in fase Gold.