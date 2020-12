Cyberpunk 2077: presto avremo i dati sulle vendite, parola di CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 sembra aver venduto bene al lancio con preordini per otto milioni di copie e incassi stratosferici superiori ai 500 milioni di dollari. Ma quanto copie sono state effettivamente piazzate ad oggi?

Il gioco è uscito da una settimana e i numeri riportati sopra sono riferiti ai soli preorder, CD Projekt RED non ha ancora annunciato i dati di vendita dei primi sette giorni ma lo farà presto, prima della pausa natalizia, come confermato dalla compagnia nell'ultimo meeting con gli azionisti del 14 dicembre.

Cyberpunk 2077 ha registrato numeri record con i preordini come già detto ma non sappiamo esattamente come siano andate le vendite nella settimana di debutto, lo studio fa sapere che su GOG sono stati raggiunti ottimi risultati mentre per dati più precisi bisognerà attendere ancora qualche giorno. Secondo gli analisti il gioco potrebbe vendere 15 milioni di copie nel primo anno e oltre 30 milioni nel suo intero ciclo vitale.

La conference call del 14 dicembre è stata importante per CD Projekt, in questa occasione la compagnia ha annunciato una campagna di rimborsi per Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One ed ha annunciato un piano multi-patch per aggiornare il gioco e risolvere tutti i principali problemi tecnici e strutturali.