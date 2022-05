Cyberpunk 2077, presto novità sull'espansione? CD Projekt prepara la campagna marketing

Come confermato nelle scorse settimane da CD Projekt RED, l'espansione di Cyberpunk 2077 uscirà nel 2023, con gran parte del team che sta lavorando attivamente allo sviluppo dei nuovi contenuti. Le informazioni sul grosso DLC in cantiere sono però molto limitate, tolte ovviamente le voci di corridoio non confermate.

La trama dell'espansione di Cyberpunk 2077 è stata al centro di un enorme leak diffusosi su Reddit, con cita centinaia di testi e dialoghi finiti in rete. Ancora troppo presto per capire quanto c'è di vero nelle anticipazioni che hanno preso piede sui social, in ogni caso la compagnia polacca ha già bene in mente i piani futuri per l'espansione.

Stando a quanto emerso da una conference call finanziaria, il CEO di CD Projekt Adam Kicinski intende avviare la campagna marketing per il grande DLC di Cyberpunk 2077 nella seconda metà del 2022, in modo così da pubblicizzare subito al meglio i nuovi contenuti in vista della loro uscita fissata per il prossimo anno in data ancora da definire. Kicinski non ha tuttavia rivelato su cosa si baseranno le strategie commerciali preparate dall'azienda per i prossimi mesi, affermando comunque di essere molto soddisfatto di come sta andando la produzione dei nuovi contenuti.

Con molta probabilità nella seconda parte del 2022 scopriremo maggiori dettagli su come l'espansione arricchirà l'esperienza del titolo base, dunque non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da CD Projekt RED. Sempre a proposito di novità, The Witcher 4 è entrato in pre-produzione, con il team molto entusiasta di ritornare a lavorare sul franchise che li ha resi popolari in tutto il mondo.