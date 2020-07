Cyberpunk 2077, presto nuove informazioni: coverage di 14 pagine su GameInformer

L'estate videoludica 2020 è iniziata nel segno di Cyberpunk 2077, con un ampio set di informazioni reso disponibile dal team di sviluppo dell'attesissimo GDR.

Dopo oltre 20 minuti di gameplay ambientati tra i vicoli di Night City e un nuovo trailer del gioco, sembra che le sorprese non siano ancora finite. Il portale statunitense di GameInformer rende infatti noto che nel suo prossimo numero sarà presente un corposo coverage interamente dedicato a Cyberpunk 2077.Il pubblico può ragionevolmente attendersi una numerosa serie di novità: stiamo infatti parlando di ben 14 pagine di contenuti.

Tra questi, figurerà un'intervista a CD Projekt RED, tra i cui temi principali figurano il processo creativo che ha condotto alla nascita di Cyberpunk 2077 e alle motivazioni che hanno spinto gli autori a plasmare il gioco in un modo piuttosto che in un altro. Prevista inoltre la pubblicazione di screenshot e artwork inediti, pronti a mostrare le meraviglie e i pericoli illuminati dai neon dell'affascinante Night City.



In attesa di nuove informazioni, sulle pagine di Everyeye potete trovare le nostre impressioni sul gameplay confezionato dagli autori di The Witcher 3, raccontato dal nostro Francesco Fossetti nel suo provato di Cyberpunk 2077, redatto dopo ben 4 ore di prova sul campo dell'RPG.