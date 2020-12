Cyberpunk 2077 prevedeva in origine i viaggi su monorotaia? Lo suggerisce un video

Intento a esplorare ogni angolo della tentacolare metropoli di Night City per andare a caccia di segreti, un giocatore di Cyberpunk 2077 è riuscito a entrare in un edificio inutilizzato che avrebbe dovuto ospitare una stazione della metro.

Come possiamo ammirare nel filmato in calce alla notizia, l'edificio scoperto dal redditor conosciuto come Sybekul ha attirato le attenzioni degli appassionati di Cyberpunk 2077 poiché svela degli elementi grafici, delle insegne e dei modelli poligonali non osservabili al livello della strada.

Direttamente collegata alla stazione esplorata dall'utente troviamo poi la monorotaia che corre lungo i diversi quartieri di Night City, anch'essa con delle texture ad alta definizione e dei dettagli che possono essere colti dai giocatori solo osservandoli a distanza ravvicinata.

Gli indizi raccolti dal redditor, quindi, rafforzano l'ipotesi dello sviluppo interrotto di un sistema che avrebbe consentito agli utenti di spostarsi velocemente da un punto all'altro di Night City servendosi della monorotaia.

Già nel trailer E3 2018 di Cyberpunk 2077, d'altronde, la software house polacca scelse di presentare il setting sci-fi di Night City immortalando V proprio all'interno di un vagone della metropolitana di superficie. Date un'occhiata al video pubblicato dal redditor e fateci sapere che cosa ne pensate, se ritenete che mostri delle porzioni di gameplay accantonate in sede di sviluppo da CD Projekt o se, al contrario, rappresentino un indizio del possibile arrivo nel 2021 dei viaggi su monorotaia.