Cyberpunk 2077, il prezzo crolla di nuovo: meno di 10 dollari con il Black Friday

Con l'annuncio del rinvio della versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077 al 2022, CD Projekt RED ha concluso il programma di supporto post lancio in programma per quest'anno per il titolo.

In attesa di scoprire quale tipo di esperienza riserverà il gioco sulle console di nuova generazione, la bufera che ha accompagnato il lancio del gioco torna ad avere un impatto significativo sul prezzo di vendita. In occasione del Black Friday 2021, Cyberpunk 2077 è infatti il protagonista di una importante promozione in territorio statunitense.

Nei propri store, la nota catena commerciale Target propone infatti l'ambizioso GDR a soli 9,99 dollari. Una cifra davvero contenuta, che va a sostituire il normale prezzo di listino previsto dall'azienda per l'RPG e fissato a 39,99 dollari. Lo sconto, di ben il 67%, riguarda le sole versioni console di Cyberpunk 2077, con la promozione valida per le edizioni retail per PlayStation 4 e Xbox One.



In attesa di maggiori dettagli sul ritorno in azione di CD Projekt RED nel corso del 2022, ricordiamo che la software house polacca ha smentito le recenti indiscrezioni che volevano l'epopea GDR in arrivo nel servizio di abbonamento Microsoft. Fino ad un eventuale nuovo ordine, dunque, Cyberpunk 2077 non entrerà nel catalogo Xbox Game Pass.