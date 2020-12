Cyberpunk 2077 PS4 e Xbox One: nessun price cut in vista, ecco perchè non è stato mostrato

Lunedì 14 dicembre CD Projekt RED ha tenuto una riunione con gli azionisti dopo il lancio di Cyberpunk 2077 per fare il punto della situazione sullo stato attuale del progetto. Una domanda ben precisa riguarda le versioni PS4 e Xbox One, con gli azionisti che si chiedono come mai queste non siano mai state mostrate.

Lo studio precisa di aver mostrato le versioni per le console ma di non aver mai pubblicato footage basati sulle versioni PS4 e Xbox One base poichè queste sono rimaste in sviluppo fino al giorno prima del lancio. Per lo stesso motivo non sono state inviate alla stampa internazionale, il team ha lavorato fino all'ultimo minuto utile per rifinire ogni aspetto dell edizioni per console Sony e Microsoft, quando ormai era troppo tardi per inviare le copie alla stampa per una recensione.

CD Projekt RED ribadisce poi di avere in programma numerose patch e aggiornamenti, indicativamente il gioco migliorerà notevolmente entro febbraio 2021, quando verrà pubblicato un secondo major update con tantissime migliorie. A tal proposito, non ci sono al momento piani di alcun tipo per un taglio di prezzo su console o PC, nessuna discussione è stata intavolata a riguardo, fanno sapere i responsabili dello studio polacco.

Chiunque voglia può chiedere un rimborso ma il spera che i giocatori possano divertirsi con Cyberpunk 2077 e attendere il tempo necessario per le dovute migliorie.