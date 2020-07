Cyberpunk 2077: le prime immagini del libro The World of Cyberpunk 2077

In attesa di poter mettere le mani su Cyberpunk 2077, in arrivo il prossimo novembre, i fan del futuristico mondo sci-fi potranno ingannare l'attesa grazie a The World of Cyberpunk 2077, il libro nato dalla collaborazione tra Horse Books e CD Projekt RED.

La redazione di IGN Usa ha infatti pubblicato in anteprima alcune delle pagine di The World of Cyberpunk 2077, l'hardcover art book dedicato al gioco di CD Project RED. La descrizione ufficiale fornita da Horse Books recita: "Entra nell'anno 2077, un mondo costellato da metropoli distopiche in cui la violenza, l'oppressione e gli impianti di cyberware non sono solo comuni: sono strumenti necessari per sopravvivere. Immergiti nella lore incisiva per scoprire come il declino economico degli Stati Uniti ha creato una dipendenza paralizzante da subdole corporazioni e ha dato vita allo Stato Libero della California. Esplora i vari distretti, bande e la storia di Night City. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla tecnologia di domani e sulla ricerca cibernetica, le armi e i veicoli di Cyberpunk 2077".

The World of Cyberpunk 2077 uscirà il 28 luglio in due edizioni: una standard al prezzo di 39 dollari e una deluxe edition al prezzo di 99.99 dollari (per averne una copia in Europa potrebbe essere necessario quasi il doppio). Intanto su YouTube è apparso un nuovo video gameplay di Cyberpunk 2077.