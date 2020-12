Cyberpunk 2077: le prime mod migliorano le prestazioni e il comparto tecnico

In attesa che CD Projekt pubblichi una serie di nuove patch per Cyberpunk 2077, la community di modder ha pubblicato alcune mod che si occupano di migliorare il comparto tecnico e la stabilità generale del gioco su PC.

La prima mod è Unlock Hidden Graphics With, un pacchetto che si occupa di sbloccare varie impostazioni nascoste, ecco l'elenco completo:

Local Shadow Mesh Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Cascaded Shadows Range: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Cascaded Shadows Resolution: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Local Shadows Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Distant Shadows Resolution: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Volumetric Fog Resolution: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Volumetric Clouds Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Max Dynamic Decals: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Subsurface Scattering Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Ambient Occlusion: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Global illumination: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Color Precision: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Mirror Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Level Of Detail (LOD): Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

FOV: maximum 150

Mouse sensitivity: Maximum 50

Zoom sensitivity: Maximum 5

Rsolution scale: Maximum 300

Performance Overhaul invece migliora le performance generali del gioco in particolare per i possessori di CPU AMD, la mod va a migliorare il framerate e rende il gioco più stabile. Recentemente è stato scoperto anche un trucco per migliorare le performance di Cyberpunk 2077 su PC, nel mentre CD Projekt RED sta continuando a lavorare duramente per aggiornare il gioco, nuove patch sono attese nei prossimi giorni e settimane, con due major update in arrivo nei primi mesi del 2021.