Cyberpunk 2077 e i problemi audio: un fan prova a risolverli con una mod da 11 GB

Mentre CD Projekt prosegue l'opera di risoluzione dei gravi problemi di Cyberpunk 2077 su console base, il programmatore dilettante conosciuto come Floyd Nexus ha provato a intervenire sui non meno fastidiosi problemi del comparto sonoro sviluppando una mod da oltre 11 GB che revisiona circa 800 file audio.

L'autore di questo progetto ha attinto agli strumenti ufficiali per le mod di Cyberpunk 2077 pubblicati nei giorni scorsi dalla software house polacca e se ne è servito per cambiare i livelli di missaggio di centinaia di file audio.

L'impegno profuso dal modder dovrebbe perciò garantire un'esperienza sonora più omogenea e immersiva, come spiega lo stesso Floyd Nexus sulle pagine del portale NexusMods nel presentare la sua patch fan made Cyberpunk 2077 Audio Overhaul e renderla disponibile in via del tutto gratuita su PC.

Il modder dichiara infatti che "questa revisione corregge i livelli di missaggio. Una volta installata, ad esempio, l'audio in una discoteca sarà ancora ad alto volume, ma almeno potrete ascoltare ciò che dicono gli altri! Anche la musica che accompagna le fasi di combattimento è ancora alta, ma risulta essere meno fastidiosa perchè la differenza con la musica ambientale è accettabile".

Il massiccio intervento compiuto dal modder trova diretta testimonianza negli 11 GB di dati da scaricare e installare su PC per sostituire i tanti file audio originali della propria versione PC di Cyberpunk 2077. Prima di lasciarvi ai commenti, avete letto i risultati dell'ultimo sondaggio non ufficiale sul numero totale dei rimborsi di Cyberpunk 2077?