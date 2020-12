Cyberpunk 2077 e le accuse a CD Projekt: Cory Barlog si schiera con gli sviluppatori

Nel pieno delle polemiche per i problemi di Cyberpunk 2077 tra palesi bug di lancio e versioni per console old-gen mal ottimizzate, Cory Barlog ha voluto spezzare una lancia in favore degli sviluppatori che, in questi anni, si sono spesi per dare forma alla gigantesca dimensione sci-fi di Night City.

In uno dei suoi ultimi interventi social, il direttore creativo di Sony Santa Monica ha manifestato tutta la sua vicinanza agli autori di CD Projekt RED per l'impegno profuso nei lunghi anni richiesti per plasmare l'universo ruolistico di Cyberpunk 2077 e, naturalmente, per il delicato incarico che li attende d'ora in avanti per lanciare le patch correttive e i futuri contenuti aggiuntivi.

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il papà di God of War non usa mezzi termini nell'affermare che "sembra quasi che le persone si stiano divertendo a infierire su Cyberpunk. Mi spiace per tutti gli sviluppatori che si sono fatti il c**o per quasi nove anni. Apprezzo davvero il vostro lavoro".

Più che un semplice (ma comunque legittimo) messaggio di "solidarietà tra colleghi", quello di Barlog rientra di diritto nel novero dei commenti pubblicati in questi giorni da chi ritiene che Cyberpunk 2077 sia comunque un videogioco eccezionale e un'opera monumentale che, al netto dei gravi (e se vogliamo anche ingiustificabili) problemi accorsi al lancio, merita di essere apprezzata pur con tutte le sue fragilità, fosse anche solo per l'incredibile impegno dimostrato dalle centinaia di persone che hanno contribuito alla sua genesi e che continuano tuttora a spendersi per superare errori che, con ogni probabilità, non sono dipesi da loro.