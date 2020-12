Cyberpunk 2077 e i problemi: come gira su PS4 e PS5 dopo l'hotfix 1.04?

Nella serata di ieri CD Projekt RED ha pubblicato l'Hotfix 1.04 per Cyberpunk 2077 su PS4 e PC (l'analogo aggiornamento per le piattaforme Xbox è ancora in lavorazione). Il changelog, piuttosto lungo, copre un'ampia varietà di problematiche riscontrate dai giocatori, ma come si comporta l'hotfix alla prova dei fatti? Scopriamolo assieme.

Dalla rete sono emerse le prime testimonianze sull'efficacia dell'Hotfix 1.04 di Cyberpunk 2077 sulle piattaforme PlayStation. Dopo diverse ore trascorse a Night City, sia su PS4 che su PS5 in retrocompatibilità, la redazione di Push Square ha rilevato degli indubbi miglioramenti in diversi aspetti della produzione. Il gioco "gira e si vede un po' meglio": il traffico s'è fatto più intenso, a tutto vantaggio dell'immersività (siamo in una megalopoli del futuro, dopotutto), mentre la risoluzione sembra essere leggermente superiore su PS5 (per questo servirebbe un'analisi tecnica più approfondita).

Allo stesso tempo, Push Square non ha potuto fare a meno di constatare che i problemi chiave non sono spariti: il frame-rate è ancora insoddisfacente su PS4, mentre i crash continuano a verificarsi, nonostante nel changelog siano indicati dei fix per questo problema. Secondo le stime della redazione, Cyberpunk 2077 crasha una volta ogni ora e mezza di gioco.

È senza dubbio un inizio, ma c'è ancora molta strada da fare per tirare a lucido le versioni console di Cyberpunk 2077. Questa mattina, intanto, abbiamo scoperto che gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 riceveranno il massimo dei bonus per il duro lavoro svolto in questi anni.