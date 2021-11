Cyberpunk 2077, i problemi costano molto a CD Projekt: profitti netti in diminuzione

CD Projekt RED sta spendendo un sacco di soldi per supportare e aggiornare Cyberpunk 2077: è quanto emerge dall'ultimo report finanziario pubblicato della compagnia, che ha fotografato l'andamento delle finanze nel corso del terzo trimestre del 2021.

Dal giugno a settembre, CD Projekt RED ha incassato ben 34,7 milioni di dollari, facendo segnare una crescita del 38% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. Nonostante ciò, i profitti netti si sono rivelati molto più bassi, assestandosi a quota 3,9 milioni di dollari, in calo del 30% rispetto al terzo trimestre 2020.

A cosa è dovuto questo calo dei profitti? Semplice, CD Projekt RED sta spendendo un sacco di soldi, molti dei quali per il supporto e la risoluzione dei problemi di Cyberpunk 2077, che dopo un anno dall'uscita ancora richiede questo tipo di attenzioni. Ad ammetterlo è stata la stessa compagnia polacca nel comunicato ufficiale: "La riduzione dei profitti netti registrata quest'anno è causata dalle spese dovute agli aggiornamenti di Cyberpunk 2077 e ai lavori esplorativi sui nuovi progetti nelle fasi iniziali dello sviluppo". La dichiarazione parla anche di spese legate ai nuovi progetti in incubazione, ma il grafico allegato in basso mostra come queste siano decisamente più contenute rispetto a quelle richieste per il continuo supporto a Cyberpunk 2077.

Il prossimo grande passo evolutivo del gioco di ruolo è previsto nel primo trimestre del 2022, quando arriveranno l'upgrade next-gen e la grande patch 1.5 di Cyberpunk 2077. Tutto ciò avviene mentre CD Projekt RED tenta di trasformarsi per diventare una compagnia indipendente capace di lavorare a più progetti in simultanea. Trasformazione che sta passando anche attraverso l'acquisto di nuovi studi come acquisto di The Molasses Flood, autori di The Flame in the Flood, e Digital Scapes, studio canadese ora noto come CD Project RED Vancouver