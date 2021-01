Cyberpunk 2077 e i problemi di lancio: Gabe Newell di Valve difende CD Projekt

In un'intervista concessa da Gabe Newell alla redazione 1 News, il boss di Valve ha discusso dei problemi di lancio di Cyberpunk 2077 per manifestare tutta la sua vicinanza a CD Projekt RED e difendere il lavoro svolto dalla software house polacca con il loro ultimo, chiacchierato GDR a mondo aperto.

Ai giornalisti del canale televisivo neozelandese, il massimo rappresentante di Valve ha così deciso di spezzare una lancia in favore di CD Projekt spiegando di "provare molta simpatia per quei ragazzi, so cosa stanno attraversando. Ci sono aspetti di quel gioco che sono semplicemente geniali, in Cyberpunk 2077 si può notare l'enorme quantità di lavoro che è stata richiesta per realizzarlo. Ritengo poi che non sia giusto lanciare pietre contro qualsiasi altro sviluppatore, perchè riuscire a ottenere un qualcosa di così complesso e ambizioso da sembrare fuori portata per chiunque è davvero un risultato piuttosto sorprendente".

Sempre nel corso dell'intervista, Newell ha ripreso l'ultimo video di scuse di CD Projekt e, riallacciandosi alla promessa degli autori polacchi di non rivedere i propri piani originari di supporto post-lancio tra DLC gratuiti e update next gen, ha dichiarato che "quel team ha una lunga tradizione cementata dalla loro capacità di fare un ottimo lavoro, sanno come si deve continuare a investire nei propri prodotti nel corso del tempo e sospetto che da qui in avanti dimostreranno ancora una volta di essere molto bravi nel rendere felici i loro clienti".