Cyberpunk 2077 e i problemi di lancio: giudice USA accorpa le class action

La Corte di giustizia statunitense chiamata a dirimere la delicata questione delle cause intentate contro CD Projekt per i problemi di Cyberpunk 2077 ha deciso di accorpare in un singolo procedimento le class action avviate dagli azionisti della compagnia polacca.

All'avvenuta ricezione della notifica da parte del proprio studio legale, i vertici di CD Projekt hanno pubblicato una nota per informare gli investitori delle decisioni assunte dal tribunale USA che, lo ricordiamo, stava gestendo le due cause di class action aperte a fine 2020 e i successivi procedimenti per le restanti class action organizzate nei primi mesi del 2021.

I giudici statunitensi, quindi, hanno ritenuto opportuno accorpare le diverse cause intentate contro CD Projekt in funzione delle medesime accuse mosse dagli azionisti che, partecipando a queste quattro class action, chiedono un indennizzo per i danni provocati dai problemi palesatesi al lancio di Cyberpunk 2077.

I legali che curano gli interessi di chi ha organizzato le class action pretendono infatti che CD Projekt RED paghi per quelle che, a loro parere, sono state le "dichiarazioni false e/o ingannevoli" rilasciate nella fase che ha preceduto l'uscita di Cyberpunk 2077. Le alte sfere di CD Projekt, dal canto loro, hanno già fatto sapere nel dicembre dello scorso anno che avrebbero reagito in modo vigoroso alle class action.