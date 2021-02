Cyberpunk 2077, problemi di lancio: nessun pericolo per CD Projekt, stando al papà di DayZ

Nel corso di un intervento di Dean Hall avvenuto durante il podcast Kiwi TalkNZ, lo sviluppatore che ha dato forma a DayZ ha discusso dei gravi problemi di lancio di Cyberpunk 2077 su console base per sottolineare come, dal suo punto di vista, non rappresenti alcun pericolo per il futuro di CD Projekt.

Partendo dal paragone tra No Man's Sky e Cyberpunk 2077, il papà di DayZ ha spiegato come "è davvero difficile pensare a qualcosa di diverso da un successo clamoroso, se pensiamo alla fortuna guadagnata dagli autori di No Man's Sky e dalle enormi vendite di Cyberpunk. I problemi di Cyberpunk danneggeranno in qualche modo CD Projekt RED, quindi? Non lo hanno fatto al lancio e non penso affatto che lo faranno da qui in avanti".

Nell'approfondire ulteriormente l'argomento, Dean Hall si è lanciato anche in un'analogia tra i problemi di Cyberpunk 2077 e i bug di lancio dei GDR a mondo aperto di Bethesda: "Provate a guardare a ciò che fa Bethesda, riescono a lanciare dei giochi fantastici ma con diversi bug e non sono gli unici, qualsiasi altro titolo presenta dei bug al momento dell'uscita. È vero, Cyberpunk è arrivato sulle vecchie console in condizioni realmente problematiche ed è stato questo il grande errore di CD Projekt, ma su PC e sulle nuove console i bug sono leggeri e per lo più divertenti. Quindi sì, anche se alcuni vanno ancora in giro a dire 'oh, speriamo di non vedere un altro Cyberpunk', lo fanno come se non sapessero che gli autori di quel gioco stanno facendo un sacco di soldi".

In base alla nuova roadmap di Cyberpunk 2077 condivisa nelle scorse settimane da CD Projekt, da qui ai prossimi mesi è previsto l'arrivo di numerosi aggiornamenti, delle espansioni post-lancio gratuite e dell'update (anch'esso del tutto gratuito per chi possiede il gioco) che ottimizzerà il kolossal sci-fi su PS5, Xbox Series X e Series S.