Cyberpunk 2077: i problemi non hanno intaccato i dirigenti e i loro bonus da urlo

Se sui social non si è parlato d'altro che dei problemi di Cyberpunk 2077, le vendite del titolo CD Projekt RED non sono andate affatto male e il successo del gioco di ruolo ha permesso ai dirigenti della software house polacca di ricevere bonus particolarmente generosi.

Il buon Jason Schreier, che ha analizzato in un articolo pubblicato su Bloomberg l'ultimo report finanziario di CD Projekt RED, ha infatti evidenziato i guadagni incredibilmente elevati di tre esponenti dell'azienda. I due CEO, Yet Iwiński e Adam Kiciński, hanno ricevuto come premio ben 24 milioni di zloty, ovvero l'equivalente di 6,3 milioni di dollari. A non passarsela male è anche il director di Cyberpunk 2077, Adam Badowski, il quale ha incassato solo come bonus una cifra pari a 4,2 milioni di dollari. Dal momento che le politiche interne di CDPR prevedono che il 20% degli incassi vengano indirizzati ai bonus e la metà di questa cifra è destinata agli sviluppatori, anche chi non è ai vertici dell'azienda ha ricevuto un premio, seppur molto più basso rispetto a quanto intascato dai pezzi grossi dello studio polacco. Stando a quanto dichiarato da Schreier nell'articolo, i bonus destinati ai dipendenti variano dai 5.000 ai 9.000 dollari per i normali sviluppatori e dai 15.000 ai 20.000 dollari per gli impiegati "senior". I vari manager hanno invece ottenuto un bonus che, secondo le testimonianze del giornalista, si aggira sui 34.000 dollari.

Nell'articolo viene anche citata una dichiarazione di Adam Kiciński, al quale è stato chiesto durante una chiamata con gli azionisti se tali bonus fossero giustificati:

"Noi abbiamo guadagnato queste cifre poiché l'azienda ha incassato queste cifre e, pertanto, con l'aumentare dei profitti si ha anche un aumento dei bonus. Abbiamo ottenuto dei risultati e, di conseguenza, ci sono stati dati questi bonus: è questo il nostro contratto."

A proposito ci stipendi da capogiro, vi ricordiamo che proprio di recente è stato tagliato lo stipendio di Bobby Kotick, il CEO di Activision.