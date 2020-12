Cyberpunk 2077 e i problemi su PS4 e Xbox One: CD Projekt ammette di averli trascurati

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, il VP of Business di CD Projekt, Michal Nowakowski, è tornato sulla questione dei gravi problemi di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One per ammettere che la compagnia non ha considerato l'ottimizzazione del titolo su console old-gen come avrebbe dovuto.

Nel discutere di questa delicata questione con gli azionisti dell'azienda polacca, Nowakowski ha infatti spiegato che "sicuramente non abbiamo passato abbastanza tempo a guardare le versioni per console olde-gen e ci siamo focalizzati su PC e sulle prestazioni ottenibili su sistemi di nuova generazione. Non direi però che abbiamo sentito la pressione esterna o che ci sia stato un fattore interno che ci ha spinto a dare precedenza a quelle piattaforme o a guardare alla data di lancio".

Il dirigente di CD Projekt RED osserva inoltre come "per quanto riguarda il processo di certificazione delle terze parti, anche lì è stata una cosa che è dipesa sicuramente da noi. Posso solo desumere che si fidassero del fatto che avremmo sistemato le cose al momento del lancio, e che ovviamente non tutto è andato esattamente come avevamo programmato. Per quanto concerne invece la domanda su cosa vogliamo fare con le versioni PS4 e Xbox One, stiamo pianificando una serie di interventi che miglioreranno significativamente la situazione e permetteranno agli utenti di ottenere il gioco in una forma molto migliore di quanto non sia ora, e molto di questo lavoro avverrà a dicembre".

Ricollegandosi alle recenti scuse di CD Projekt e alla promessa degli aggiornamenti di Cyberpunk 2077 per risolvere i problemi e i bug più critici del titolo, Nowakowski sottolinea che "tra gennaio e febbraio ci saranno interventi ulteriori, ma come la compagnia ha specificato in precedenza che non bisogna nutrite l'aspettativa di proporre su console old-gen un gioco uguale a quello che forniamo su PC e sistemi nextgen in termini di prestazioni. Ovviamente non sto dicendo che sarà un brutto gioco, ma che le aspettative sono quelle di un gioco buono, giocabile e stabile, senza bug, difetti o arresti anomali. È questa la nostra intenzione".