Cyberpunk 2077: i problemi saranno risolti 'a tutti i costi', promette CD Projekt

Nell'ultima, intensa riunione con gli azionisti di CD Projekt indetta per fare il punto della situazione sui problemi di Cyberpunk 2077, il VP of Business Michal Nowakowski ha spiegato che la compagnia non intende risparmiarsi nello sviluppo delle patch per risolvere le criticità ravvisate al lancio su PC e console.

Alla specifica domanda posta da un azionista in merito alle somme di denaro (presumibilmente ingenti) che saranno spese per chiudere le falle riscontrate in Cyberpunk 2077 su PC e console, soprattutto su PS4 e Xbox One base, il dirigente di CD Projekt non ha offerto delle stime ma si è limitato a precisare che "il costo per patchare un gioco è irrilevante rispetto a quello che abbiamo in ballo adesso, ossia la nostra reputazione. Perciò non c'è alcun dubbio al riguardo, vogliamo assolutamente sistemare il gioco, abbiamo fatto la nostra promessa ai giocatori e faremo davvero di tutto per mantenerla".

Per Nowakowski, quindi, la risoluzione dei problemi del kolossal sci-fi è un fattore di massima proprità per l'azienda, come sottolineato dall'ulteriore promessa di pubblicare degli aggiornamenti che, da qui al mese di febbraio, sappiano ottimizzare le trascurate versioni console old-gen di Cyberpunk 2077 e porre un freno ai bug, ai glitch e ai malfunzionamenti che piagano l'attuale esperienza ludica e grafica fruibile su tutte le piattaforme da chi ha acquistato al lancio il titolo e, viste anche le difficoltà nell'ottenere un rimborso, sperano che la situazione si normalizzi al più presto.