Cyberpunk 2077: problemi delle versioni PS4/Xbox One e l'analisi di Digital Foundry su PC

Digital Foundry ha pubblicato una prima analisi tecnica di Cyberpunk 2077 basandosi sulla versione PC utilizzando come base di partenza il materiale video fornito da CD Projekt RED alla stampa internazionale in concomitanza con l'uscita del gioco.

La redazione sottolinea come si tratti solamente di prime impressioni, una seconda analisi più approfondita (con day one patch installata) arriverà prossimamente, al momento il gioco sembra comportarsi piuttosto bene su PC e i tecnici di DF consigliano di installare i driver GeForce ottimizzati per Cyberpunk 2077, così da trarre il massimo dalla propria GPU NVIDIA. Digital Foundry ha utilizzato, così come altre testate, i preset forniti da CD Projekt che riportiamo di seguito:

60 FPS+ a 1080p (grafica su Ultra/Ray Tracing su Ultra/DLSS Q/P) - RTX 3060 Ti e superiore

60 FPS+ a 1080p (Ultra/RT Ultra/Native Res) - RTX 3080 e superiore

30 FPS+ a 1440p (Ultra/RT Ultra/DLSS Q/P) - RTX 3080 e superiore

30 FPS+ a 1440p (Ultra/RT Ultra/Native Res) - RTX 3080 e superiore

30 FPS+ a 2160p (Ultra/RT Ultra/DLSS Q/P) - RTX 3090 e superiore

30 FPS+ a 2160p (Ultra/RT Ultra/Native Res) - RTX 3090

Per maggiori dettagli vi lasciamo al video con le prime impressioni, non prima però di aver parlato delle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Secondo quanto riportato da Digital Foundry, occorrerà del tempo per esprimere un giudizio su queste ultime dal momento che su PS4 Fat/Slim e Xbox One/One S Cyberpunk 2077 presenta alcuni problemi tecnici come improvvisi cali di framerate, effetti pop-up marcati e in generale un comparto grafico non particolarmente brillante.

Questi problemi dovrebbero essere risolti con la day one patch di Cyberpunk 2077, al momento però è troppo presto per capire in che modo l'esperienza migliorerà sulle versioni standard delle console di vecchia generazione.