Cyberpunk 2077 e i prodigi del Ray Tracing: ecco come brillerà Night City

Nel corso di un'interessante intervista, Jakub Knapik e Marcin Gollent, rispettivamente Lighting & FX Art Director e Lead Graphics Programmer presso CD Projekt RED, hanno discusso dell'implementazione del Ray Tracing all'interno di Cyberpunk 2077.

L'intero processo è stato definito come una sfida significativa da parte del team di sviluppo polacco, che sembra tuttavia aver raggiunto risultati positivi in tal senso, con la considerazione di moltissime variabili volte a rendere Night City più realistica che mai. "Attualmente, - raccontano - utilizziamo ombre morbide generate dal sole, una soluzione che ci garantisce un risultato incredibilmente dettagliato, capace di evidenziare ogni oggetto presente nel campo visivo e e di simulare il naturale fenomeno dell'attenuazione delle ombre in funzione della distanza. Utilizziamo una serie di vetrate con Ray Tracing che lavorano col nostro sistema di illuminazione proprietario, generando un'atmosfera generata dal cielo e dalle nuvole incredibilmente realistica". A tutto ciò si aggiunge la possibilità di sfruttare ogni luce emessa dagli elementi di Night City per generare luci e ombre: gli effetti prodotti da schermi e neon si adatteranno al mutare di giorno e notte.



Per mostrare la potenza del Ray Tracing e le sue differenti applicazioni, di recente NVIDIA ha pubblicato alcuni nuovi screenshot di Cyberpunk 2077.