Cyberpunk 2077: il Producer racconta l'anima dei quartieri di Night City

Nel corso della Gamescom 2019, il Producer di Cyberpunk 2077, Richard Bozimowski, ha avuto modo di concedere un'interessante intervista, nel corso della quale ha descritto cosa aspettarsi all'interno di Night City.

In una chiacchierata con la redazione di USGamer, Bozimowsky ha offerto l'immagine di una città i cui quartieri hanno ognuno una propria anima. Le disuguaglianze nel mondo di Cyberpunk 2077 si sono infatti cristallizzate anche nell'architettura di Night City, città mutevole e complessa. Nell'area più ricca possiamo aspettarci di trovare alti e spettacolari grattacieli, ma la situazione si farà molto differente nelle aree più povere.

Ad esempio, racconta Bozimowski, in uno dei quartieri più poveri, Pacifica, "probabilmente potresti sparare a una persona, e se nessuno ti vedesse allora non importerebbe a nessuno". Diversa la situazione nel Centro, dove un'azione violenta richiamerebbe l'attenzione delle forze dell'ordine. Ma non solo: i quartieri di Night City accoglieranno persone che vestono secondo stili differenti, e nella città sentiremo parlare diversi idiomi. Nelle are più ricche, tra questi ultimi potrebbe spiccare il giapponese, associato nell'universo di Cyberpunk a persona di classe sociale elevata. Non a caso, proprio Japantown accoglierà un elevato numero di persone molte ricche.



Nel corso della Gamescom, il Producer del gioco ha avuto modo di discutere anche della possibile introduzione di un sistema di New Game Plus in Cyberpunk 2077. Durante la fiera, è giunta inoltre la conferma che la produzione di CD Projekt Red sarà pubblicata anche su Google Stadia. Per maggiori dettagli sul gioco, potete fare riferimento alla nostra nuova Video Anteprima di Cyberpunk 2077.