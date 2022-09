Cyberpunk 2077: il production director lascia CD Projekt RED dopo 15 anni di servizio

CD Projekt RED perde un altro pezzo storico: Jedrzej Mroz, production director di Cyberpunk 2077, annuncia di aver lasciato lo studio polacco dopo averne fatto parte per quasi 15 anni per intraprendere nuove esperienze lavorative.

La conferma arriva da un post pubblicato dallo stesso Mroz sul proprio profilo LinkedIn dove definisce "spettacolare" la sua esperienza all'interno della compagnia, ringraziando CD Projekt RED per il percorso fatto assieme e lasciando intendere che sentirà la mancanza dei suoi colleghi. Mroz ha lavorato su Cyberpunk 2077 sin da quando il progetto prese il via nel 2012, dapprima come lead producer per poi ricoprire diverse cariche negli anni successivi, fino a divenire production director subito dopo il lancio del gioco alla fine del 2020.

Il percorso dello sviluppatore con il team polacco ha avuto inizio nel 2007, quando venne assunto come Junior QA Specialist per il primo capitolo di The Witcher. Ha poi lavorato come lead producer per The Witcher 2: Assassins of Kings, coordinando e supervisionando il controllo qualità della versione originale del gioco per PC. Non è chiaro al momento cosa si prospetta nel futuro di Mroz.

CD Projekt guarda comunque verso il futuro, promettendo novità su Cyberpunk 2077 al Night City Wire del 6 settembre 2022. Ricordiamo inoltre che CD Projekt RED ha annunciato un secondo evento a tema Cyberpunk 2077, nello specifico un nuovo episodio di REDstreams in onda subito dopo Night City Wire.