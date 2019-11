Cyberpunk 2077 è quasi pronto: CD Projekt entra nella 'fase finale di sviluppo'

I vertici di CD Projekt hanno pubblicato il report finanziario che descrive le attività portate avanti dalla compagnia negli ultimi tre mesi e traccia la strada che seguirà in futuro. La software house polacca offre così dei chiarimenti sullo sviluppo del titolo più atteso dell'azienda, ossia Cyberpunk 2077.

In base ai documenti pubblicati da CD Projekt a margine dell'ultima riunione con gli azionisti, l'aumento nei costi di gestione del personale e nelle attività di promozione (tra le quali citiamo il singolare contest di cosplay con montepremi da 40.000 dollari) viene fatto ricondurre dalle alte sfere dell'azienda alla necessità di accompagnare Cyberpunk 2077 in quella che viene definita come "la fase finale di pre-lancio, la più intensa dello sviluppo del titolo".

Dall'analisi sui risultati finanziari della compagnia emerge inoltre il dato dei circa 940.000 euro guadagnati da CD Projekt con i soli preordini di Cyberpunk 2077, una somma ragguardevole se consideriamo che mancano ancora diversi mesi all'uscita del titolo e che, di conseguenza, dovremmo assistere a una vera e propria impennata delle prenotazioni nel periodo immediatamente precedente al lancio del kolossal sci-fi.

Nel lasciare a voi ogni giudizio o commento alla notizia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale con l'ultimo gameplay analizzato scena per scena, oltre a diversi approfondimenti sulla metropoli di Night City e sui romanzi a tema cyberpunk da leggere nell'attesa che si faccia il 16 aprile 2020 per assistere all'uscita di Cyberpunk 2077 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.